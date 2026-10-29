Бегство с депозитов: Вкладчики забрали из банков почти 86 млрд рублей за месяц

В сентябре россияне продолжили забирать деньги со срочных вкладов. Объем депозитов физлиц сократился на 85,9 млрд руб., до 45 трлн руб. (без учета ПСБ и ВБРР). Общий отток средств населения из банковской системы составил 51 млрд руб. Эксперты считают, что деньги не ушли «под матрас», а перетекли на накопительные счета, где сохраняется доступ к деньгам, сообщает "Коммерсант".

Кто выиграл, а кто потерял?

Отток: Сильнее всего просел Т-Банк (минус 121,5 млрд руб.). Снижение показали Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк.

Сильнее всего просел Т-Банк (минус 121,5 млрд руб.). Снижение показали Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк. Приток: Альфа-банк стал исключением, увеличив портфель на 114,5 млрд руб.

Банки держат оборону

Чтобы удержать клиентов, банки точечно повышают ставки, но не готовы делать это для всех. В сентябре:

Сбербанк поднял доходность шестимесячных вкладов до 13,5%.

ВТБ увеличил ставки по длинным вкладам (до 2,4 п.п.).

Т-Банк повысил доходность коротких двух-трехмесячных вкладов.

При этом некоторые игроки (ВТБ, Т-Банк) снизили ставки по коротким или пополняемым депозитам, пытаясь сбалансировать маржинальность.

Прогноз

В октябре точечные повышения продолжились. Эксперты прогнозируют, что в четвертом квартале, на фоне предновогодних выплат, приток средств на счета вернется. Однако банки будут удерживать маржу, предлагая максимальные проценты только при выполнении условий: покупка подписок, траты по картам или перевод «новых» денег.

Отметим, средняя максимальная ставка по вкладам в России держится на стабильном уровне 13,05% на протяжении последних трех месяцев, однако ряд системно значимых банков продолжают повышать доходность.

По словам аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, причины кроются в паузе смягчения политики ЦБ (ставка 14% держится с сентября) и ожиданиях рынка. Банки поднимают ставки, чтобы удержать ликвидность на фоне оттока средств или используют это как маркетинговый инструмент для привлечения новых клиентов в условиях конкуренции. Согласно финансовым маркетплейсам, средняя доходность по коротким депозитам (2–4 месяца) составляет 12,5–13,5% годовых, а по полугодовым — около 13%. Основной рост в сентябре и октябре пришелся на краткосрочные вклады.