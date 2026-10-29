Средняя пенсия в сентябре выросла до 25 469 рублей

За январь–сентябрь 2026 года, средний размер назначенных пенсий вырос на 8,3% больше. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

По данным Росстата за январь–сентябрь 2026 года, средний размер назначенных пенсий в сентябре составил 25 469 рублей в месяц — на 8,3% больше, чем годом ранее.

Однако реальный размер пенсий с учетом инфляции за год вырос лишь на 1,8%.

По прогнозам Минтруда и Соцфонда, средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года должен составить около 29 904 рублей.

Показатель вырастет до этого уровня через два этапа. Первый пройдет 1 февраля 2027 года (на 6,8% по фактической инфляции за 2026 год), а второй — 1 апреля 2027 года (дополнительно на 3,3% с учетом роста фонда оплаты труда).