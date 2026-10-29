ФРС временно воздержалась от повышения ставки

По итогам заседания 27–28 октября ставка ФРС осталась без изменений в диапазоне 3,75–4,0% годовых, как ожидалось. Как отмечает Юрий Ичкитидзе, макроэкономист Freedom Global, в заявлении по итогам заседания указано, что экономическая активность расширяется уверенными темпами, наблюдается устойчивый рост капитальных затрат, однако инфляция остается повышенной.

«За это решение проголосовало десять членов комитета, двое — Лиза Кук и Бет Хэммак — проголосовали за повышение ставки уже на этом заседании», — приводит данные эксперт.

Принятое решение подтверждает, что ФРС повышает ставку очень аккуратно, не реагируя на отдельные релизы данных, но наблюдая за трендами. Так, последний сентябрьский отчет по индексу потребительских цен создал некоторые стимулы для повышения ставки в октябре, однако ФРС их проигнорировала.

«Мы считаем, что это связано с тем, что основной источник повышенной инфляции — это продолжающийся рост цен на топливо, который влияет на транспортные издержки и вызывает соответствующий рост цен как многих базовых товаров, так и транспортных услуг. При этом влияние цен на топливо на инфляцию в остальных отраслях и группах товаров остается минимальным. Это характеризует текущую повышенную инфляцию как инфляцию предложения, с чем очень трудно бороться, повышая процентную ставку. Кроме того, мы считаем, что важным аргументом в пользу сохранения ставки в октябре без изменений является "хрупкость" экономики, о чем говорят последние данные по рынку жилья и опасения инвесторов о "пузыре" в ИИ», — поясняет Ичкитидзе.

Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания ФРС выглядел более уверенным, чем ранее. По мнению Freedom Global, его уверенность в том, что «события способствуют достижению более длительного, устойчивого периода экономического роста и ценовой стабильности», должна передаться инвесторам. Этот оптимистичный взгляд в будущее отличает его пресс-конференции от пресс-конференций его предшественника.

«Также важно, что Уорш сказал об ответственности ФРС за инфляцию, из чего следует успешный сценарий для ФРС: сейчас справимся с инфляцией, затем получим длительный период устойчивого роста. Эта уверенность лица, принимающего решения, должна вселять оптимизм. Это то, за чем следует идти инвесторам», — считает макроэкономист.

«Да, Уорш заявил, что "инфляция слишком высока". Вместе с двумя членами ФРС, которые уже сейчас голосовали в пользу повышения ставки, это означает, что продолжение роста ставки остается наиболее вероятным сценарием. Мы полагаем, что в декабре 2026 года при широком диапазоне допустимых ожидаемых макроданных повышение ставки все-таки состоится. Однако ФРС делает это во благо экономики, а не чтобы нанести ей вред. Потому во внимание будет приниматься и "хрупкость", и ужесточающий эффект от уже сделанного повышения ставки в сентябре», — уточняет эксперт.

Именно этим Уорш на пресс-конференции косвенно и объяснил октябрьскую паузу: «нам надо время, чтобы "оценить текущую ситуацию, проанализировать то, что мы наблюдаем вокруг и задаться вопросом: позволит ли ближайший период получить больше ясности относительно того, какой протокол следует применять?"». По мнению Freedom Global, это целебное врачевание выглядит необходимым — вероятно, не случайно Уорш в ходе пресс-конференции сравнил действия ФРС с действиями медиков.

Некоторые шансы на то, что ставка в декабре не будет повышена, остаются. Однако для этого, по мнению аналитика, нужны явные кризисные явления в экономике — просто хороших данных по октябрьскому индексу потребительских цен (ожидается на второй неделе ноября) недостаточно.

«Поэтому мы все-таки считаем, что даже если дискуссия о том, надо ли повышать ставку в декабре и возникнет, то все-таки она сведется к предустановленной (ожидаемой) траектории: повысить ставку в декабре логично после сентябрьского решения», — полагает Ичкитидзе.

А вот насчет дальнейшего повышения ставки, по мнению эксперта, существует большая неопределенность. Freedom Global по-прежнему считает, что, если новых негативных сюрпризов по инфляции не будет, а цены на нефть и топливо прекратят рост или даже пойдут вниз, повышения ставки в 2027 году не будет.

«Это означает, что в начале следующего года со стороны денежно-кредитной политики исчезнут сдерживающие факторы для роста акций. Однако рынок фьючерсов на ставку CME Fed Watch сейчас закладывает еще два повышения кроме декабрьского: в марте и в июне 2027 года. Если рынок фьючерсов будет прав, это может привести к слабому состоянию рынка акций: или боковик, или даже более сильная коррекция в начале 2027 года, если появятся новые инфляционные риски. Если правы мы, то после декабрьского заседания ФРС рост рынка акций может ускориться, поскольку внимание инвесторов сместится на новые драйверы», — сообщает макроэкономист.

«В остальном отметим, что Уорш назвал нынешнюю политику ФРС не жесткой, что допускает еще дополнительные дозы ужесточения, если необходимо. Кроме того, он анонсировал, что в 2027 году одно из осенних заседаний ФРС не будет предусматривать решения об изменении ставки (а в 2028 — возможно, будут два таких заседания) — это одна из его новаций: вряд ли она на что-то сильно повлияет, но, по нашему мнению, немного снизит гибкость ФРС при возникновении отдельных существенных рисков», — поясняет Ичкитидзе.

Кроме того, Уорш сказал, что его пять рабочих групп плотно работают, и у некоторых из них есть риск нарушения сроков подготовки результатов, ожидаемых ранее в конце года.

«Учитывая масштабность затеянных Уоршем реформ, неудивительно, что проработка конкретных обоснованных и согласованных решений затягивается», — считает эксперт.

«В целом мы полагаем, что заседание ФРС не преподнесло заметных сюрпризов. После принятого ФРС решения ждем, что рынок акций продолжит текущий тренд вверх в рамках нынешней консолидации», — заключает Юрий Ичкитидзе.