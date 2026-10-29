Т2 и Samsung договорились о поддержке 5G на смартфонах вендора в России

Мобильный оператор T2 внедрил поддержку сети 5G в смартфоны южнокорейского бренда Samsung. Смартфонами этого вендора пользуется значительная часть абонентов Т2. Первой моделью, которая получила обновление, стала Galaxy A27. Функция станет доступна пользователям после установки новой версии программного обеспечения. В дальнейшем поддержка сети 5G Т2 придет и на другие актуальные смартфоны Samsung.

Техническая интеграция стала результатом эффективной работы команд двух компаний. Первой моделью бренда с поддержкой пятого поколения оператора станет Galaxy A27. Технология станет доступна в новой версии программного обеспечения. Пользователю не нужно менять смартфон или обращаться в салон: достаточно обновить ПО своего смартфона, и устройство автоматически получит поддержку 5G Т2. Владельцы Galaxy в семи городах присутствия сети 5G Т2 смогут пользоваться всеми преимуществами нового поколения связи.

Решение особенно актуально на фоне активного роста интереса к 5G-устройствам в регионах присутствия сети. По итогам третьего квартала 2026 года продажи смартфонов с поддержкой 5G в розничной сети Т2 в семи городах-миллионниках выросли на 70% по сравнению с августом, а в сравнении кварталов прирост составил 37%.

Т2 подготовил дополнительное предложение для покупателей новых Samsung: абонент может получить скидку от четырех до восьми тысяч рублей при покупке смартфона в трейд-ин . Акция распространяется на все салоны связи Т2 в регионах присутствия. Для получения скидки нужно обратиться в салон связи для оценки старого смартфона. Размер скидки зависит от выбранной модели.

«Samsung – один из самых популярных брендов в парке устройств наших абонентов, и многие клиенты ждали от нас новостей именно по этим устройствам. Теперь миллионы владельцев смартфонов Samsung в городах запуска смогут получить доступ к 5G через обычное обновление ПО. Это значительно расширяет аудиторию, которая сможет оценить преимущества нового поколения связи», – Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2.

«Тема запуска 5G в России остается в фокусе внимания, а спрос на современные гаджеты стабильно растет: по итогам октября продажи смартфонов в салонах Т2 в Иркутской области увеличились на 20% год к году. На пике популярности мобильные устройства из Китая и Южной Кореи, и внедрение обновленного ПО для таких гаджетов было вопросом времени. Мы не привыкли заставлять наших абонентов ждать, поэтому решение уже доступно пользователям одной из самых актуальных моделей смартфонов. В дальнейшем модельный ряд совместимых устройств будет расширяться», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

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