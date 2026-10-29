Недельная инфляция ускорилась, но годовой рост цен продолжил замедляться

По данным Росстата, с 20 по 26 октября потребительские цены в России выросли на 0,08% против 0,05% неделей ранее и 0,11% двумя неделями ранее. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, с начала октября инфляция составила 1,14%, а с начала года достигла 6,24%.

«При этом в годовом выражении рост цен, по оценке Минэкономразвития, замедлился с 7,15% до 7,11%», — приводит данные эксперт.

Основным источником инфляционного давления остаются продукты питания, которые за неделю подорожали на 0,37%. Особенно заметно выросли цены на помидоры (+7,3%), огурцы (+2,8%), картофель (+1,6%) и куриные яйца (+1,3%). При этом подешевели яблоки (-1,8%), сахар (-1,0%), капуста (-0,9%) и морковь (-0,8%).

«Таким образом, сезонное удорожание овощей постепенно усиливается, хотя по отдельным позициям цены продолжают снижаться», — уточняет Чернов.

Среди непродовольственных товаров цены за неделю снизились на 0,21%, чему во многом способствовало удешевление автомобильного бензина сразу на 1,6%. Услуги подорожали в среднем на 0,09%. Однако общая инфляционная картина остается неоднозначной. Среднесуточный прирост цен в октябре составляет 0,044% против 0,012% в сентябре.

«Во многом это связано с индексацией коммунальных тарифов в начале месяца, но дополнительное давление оказывает и сезонное подорожание продовольствия», — считает аналитик.

Положительным сигналом стало снижение инфляционных ожиданий населения. По данным опроса инФОМ для Банка России, в октябре они сократились с 14,2% до 13,2%. Ценовые ожидания предприятий также уменьшились, ожидаемый рост отпускных цен на ближайшие три месяца замедлился с 6,6% до 6,4% в годовом выражении.

«Однако оба показателя остаются повышенными, что ограничивает возможности дальнейшего замедления инфляции», — подчеркивает Чернов.

«На мой взгляд, последние данные Росстата пока не дают оснований рассчитывать на скорое смягчение денежно-кредитной политики Банка России. На заседании 23 октября Банк России повысил прогноз инфляции на конец 2026 года до 7,1–7,6%. Несмотря на замедление годового роста цен, устойчивое инфляционное давление остается высоким. Поэтому наиболее вероятным считаю сохранение ключевой ставки на уровне 14% и на декабрьском заседании ЦБ. Для возобновления ее снижения потребуется более продолжительное замедление инфляции, причем не только за счет отдельных товаров, но и по широкому кругу потребительских цен», — заключает Владимир Чернов.