На Ольхоне завершили капремонт двух участков дороги

На острове Ольхон, в поселке Хужир и на подъезде к нему, завершен капитальный ремонт двух участков автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир, входящей в опорную сеть России. Их общая протяженность составляет 7,2 км, работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает правительство Иркутской области.

На подъезде к Хужиру со 153,9 по 159,5 км уложили нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси, верхний слой и асфальтобетонное покрытие.

Поскольку дорога проходит в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, обустроили железобетонные водоотводные лотки с отводом в трубопроводы дождевой канализации и очистные сооружения, укрепили обочины, сделали семь примыканий и три автобусные остановки с заездными карманами; в Малом Хужире оборудовали пешеходный переход с ограждениями и светоотражателями, установили сигнальные столбики, знаки и нанесли разметку.

На участке со 159,5 по 161,2 км по главным улицам Хужира — Советской и Байкальской — также уложили основание и покрытие, обустроили водоотводные лотки и локальные очистные сооружения, сделали 21 примыкание и две автобусные остановки. Там появилось наружное освещение и восемь пешеходных переходов с ограждениями, один из которых — с искусственной неровностью и светофорами — у школы. В завершение нанесли разметку и установили знаки.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов отметил, что общая протяженность дороги на Ольхоне — 40 км, в прошлом году отремонтировали пять километров между Хужиром и Харанцами, сейчас сданы участки длиной 7,2 км, а также начата реконструкция самого длинного участка со 124,3 по 153,9 км.