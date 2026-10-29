Банк Уралсиб получил награду Frank CRM Award 2026 за систему розничных кросс-продаж

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила первое исследование CRM банковской розницы (CRM – Customer Relationship Management, пер. – «управление взаимоотношениями с клиентами») и наградила лучшие банки по эффективности этого направления на Frank CRM Award 2026. Банк Уралсиб получил награду премии в номинации «Лучшие кросс-продажи новым клиентам транзакционно-сберегательного профиля». Презентация исследования и награждение лауреатов премии прошли 27 октября в Москве. Статуэтка Frank CRM Award 2026 была вручена руководителю подразделения CRM Банка Уралсиб – начальнику Управления кросс-продаж Олегу Молочеву.

«Для нас эта награда – важное признание результатов работы команды CRM. По ряду ключевых бизнес-показателей мы опережаем рынок и вносим существенный вклад в финансовый результат банка. При этом наш ключевой принцип – добиваться максимальной доходности, сохраняя высокое качество клиентского опыта», – отметил Олег Молочев.

В ходе исследования Frank RG оценила работу банков на основе ключевых метрик эффективности CRM: кросс-продаж продуктов с учетом срока обслуживания клиента, структуры, типов и частотности коммуникаций с клиентом, количества и скорости запуска кампаний, а также структуры персонала подразделений CRM. Данные банков-участников анализировались по более чем 90 показателям, 11 продуктам, 8 каналам и 3 категориям клиентов. Также эксперты опросили более 1 500 действующих розничных клиентов банков для оценки восприятия CRM-коммуникаций: полезности, релевантности, удобства, частоты и влияния на клиентский опыт, и провели глубинные интервью с руководителями CRM-подразделений 11 банков.

В итоге на основе изучения практик банков-участников было сформировано комплексное представление о зрелости CRM-функции, эффективности управления клиентской базой и ключевых направлениях ее дальнейшего развития.