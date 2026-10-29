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Жителям Иркутской области хотят пересчитать налог на имущество

По итогам 2025 года многие жители Иркутской области получили уведомления, где сумма налога на имущество оказалась выше ожидаемой. При этом люди не делали перепланировку и не увеличивали площадь жилья. Рост произошел из-за того, что после обновления данных в ЕГРН кадастровая стоимость объектов выросла. В связи с этим региональные власти обратились к федеральным, чтобы урегулировать ситуацию. Результатами работы поделился губернатор Игорь Кобзев.

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В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на уточнение применения понижающего коэффициента по налогу на имущество физических лиц. Планируется, что поправки будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

«Для защиты прав граждан правительство Иркутской области вышло с инициативой и предложило рассмотреть возможность применения налоговым органом коэффициента 1,1, начиная с 2025 года», – прокомментировал губернатор.

Он отметил, что это предложение поддержали вице-премьер Антон Германович Силуанов, Минфин России, Федеральная налоговая служба. Корректировки, касающиеся переноса даты, будут рассмотрены депутатами Госдумы во втором чтении законопроекта уже в ноябре.

В случае принятия поправок жителям будет произведен перерасчет суммы налога на имущество с учетом понижающего коэффициента 1,1.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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