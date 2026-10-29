Новое здание для Иркутского кадетского корпуса достроят в 2027 году

В Иркутске строят новое двухэтажное здание для кадетского корпуса. Объект для спортивно-просветительских целей готов на 15%, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Уже выполнены монолитные работы нескольких блоков, утеплен технический этаж, ведутся работы по возведению подпорной стенки и прокладки сетей к объекту. На площадке задействованы 40 человек и пять единиц техники», – пояснил глава региона.

Новое здание соединят теплым переходом с существующим учебным корпусом. Внутри будет универсальный спортивный зал со стационарной трибуной на 120 мест, актовый зал-амфитеатр на 200 посадочных мест, раздевалки, душевые, тренерские, медицинский кабинет и административные помещения. Предусмотрены лифт и вертикальный подъемник для маломобильных граждан.

«Так как темп строительства сейчас опережающий, мы готовы перенести часть работ 2027 года на текущий год. По контракту подрядчик должен достроить здание в четвертом квартале следующего года, однако, если пойдет хорошо и ускоренные темпы сохранятся, возможно получится сдать уже в сентябре», – пояснил губернатор.

Общее финансирование проекта составляет более 597 млн рублей.