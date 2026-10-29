Аэропорт Красноярска стал запасным для рейса в Иркутск из-за снегопада

Нескольким рейсам, в том числе Москва – Иркутск, пришлось отправиться в аэропорт Красноярска из-за непогоды, которая сегодня наблюдается в Приангарье и других регионах. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского авиаузла.

«Непрекращающийся снегопад сегодня внес корректировки в работу авиагаваней. Аэропорт Красноярск стал запасным для рейсов в Иркутск, Кызыл и по краю», – пояснили в аэропорту.

Благодаря слаженной работе аэродромной службы снег активно убирают, что позволяет работать даже в непростых условиях непогоды.