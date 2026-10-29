800 тысяч штрафа: иркутянин заплатит за попытку спасти возлюбленную мигрантку от наказания

В Иркутске осужден 60-летний мужчина за попытку дать взятку сотруднику полиции ради спасения возлюбленной, которая является нелегальной мигранткой. Подробности рассказали в региональной полиции.

По данным правоохранителей, нелегальную мигрантку обнаружили во время соответствующий профилактических мероприятий. Паспорт либо другие документы, которые бы подтверждали законность пребывания в России, у нарушительницы отсутствовали.

После того, как женщину доставили в полицию, ее возлюбленный, 60-лений мужчина, пытался дать полицейскому взятку в размере 20 тыс. рублей. Последний от денег отказался, сообщив об этом факте в дежурную часть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Несостоявшегося взяточника оштрафовали на 800 тыс. рублей, а 20 тыс. рублей конфисковали в доход государства.