Причалы обновили в Листвянке и Николе

В Иркутской области отремонтированы причалы в Листвянке и Николе. Работы провели после вмешательства Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Объекты эксплуатировались с нарушением обязательных требований: не были оснащены швартовым оборудованием, отбойными устройствами и другими необходимыми элементами. В связи с этим прокуратура потребовала обновить объекты – в настоящее время работы проведены.

Юрлиц, ответственных за сооружения, привлекли к административной ответственности за использование находящихся в федеральной собственности объектов с нарушением норм и правил эксплуатаций.