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Причалы обновили в Листвянке и Николе

В Иркутской области отремонтированы причалы в Листвянке и Николе. Работы провели после вмешательства Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

<p>Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</p>

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Объекты эксплуатировались с нарушением обязательных требований: не были оснащены швартовым оборудованием, отбойными устройствами и другими необходимыми элементами. В связи с этим прокуратура потребовала обновить объекты – в настоящее время работы проведены.

Юрлиц, ответственных за сооружения, привлекли к административной ответственности за использование находящихся в федеральной собственности объектов с нарушением норм и правил эксплуатаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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