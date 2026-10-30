Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 октября: 10 484,1201 руб/1 г золота и 139,4700/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 484,1201 руб.
- 1 грамм серебра - 139,4700 руб.
- 1 грамм платины - 4 014,0300 руб.
- 1 грамм палладия - 2 640,4800 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 64,3800 р. (0,61%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9700 р. (0,70%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7099 р. (1,36%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,3801 р. (0,99%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.