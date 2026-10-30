Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов на фоне фиксации прибыли и падения сырьевых акций

Индекс Мосбиржи к 18:30 мск снижается на 1,34%, до 2492,68 пункта. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, РТС теряет 1,11%, опускаясь до 973,33 пункта, а индекс голубых фишек падает на 1,35%.

«Давление на котировки оказывают снижение мировых цен на нефть и драгоценные металлы, фиксация прибыли инвесторами и слабые данные по российской экономике. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в третьем квартале замедлился до 0,6% г/г против 1,3% во втором. При этом ожидания возобновления переговоров по украинскому конфликту пока не получили новых подтверждений, способных вернуть покупателей на рынок», — поясняет эксперт.

Нефть к вечеру дешевеет: Brent теряет 1,66%, опускаясь до $113,39 за баррель, WTI снижается на 2,34%, до $100,37. Российская Urals теряет 0,49%, до $110,48. Европейский газ TTF корректируется на 0,41%, до $1128,51 за тыс. куб. м. Золото снижается на 1,04%, до $4025 за унцию, серебро теряет 2,81%, платина дешевеет на 3,61%, палладий на 1,06%. Промышленные металлы также находятся под давлением: алюминий теряет 0,37%, медь 1,20%, никель 1,04%.

«Рубль к вечеру ускоряет снижение после завершения налогового периода. Доллар дорожает на 1,26%, до 81,18 рубля, евро прибавляет 1,47%, до 90,62 рубля, юань укрепляется на 1,35%, до 12,19 рубля. Давление на российскую валюту оказывает сокращение предложения экспортной выручки после основных налоговых выплат», — уточняет Чернов.

Среди лидеров роста сегодня Московская биржа (+1,61%), Селигдар (+1,56%), Россети (+0,93%), OZON (+0,73%) и Самолет (+0,31%). Акции OZON продолжают получать поддержку после сильной квартальной отчетности, опубликованной накануне.

«При этом большинство других бумаг растут без новых существенных корпоративных новостей, вопреки общему снижению рынка», — считает аналитик.

В числе аутсайдеров Полюс (-4,68%), АЛРОСА (-3,79%), НОВАТЭК (-3,36%), Северсталь (-3,26%) и Магнит (-2,83%). Бумаги Полюса дешевеют вслед за золотом.

«Дополнительным негативным фактором остается рекомендация менеджмента приостановить дивидендные выплаты до 2030 года на фоне масштабной инвестиционной программы», — сообщает Чернов.

Акции НОВАТЭКа снижаются вместе со всем нефтегазовым сектором на фоне коррекции цен на голубое топливо. Во втором-третьем эшелоне сильнее всего падают МГКЛ (-21,99%), НКХП (-4,92%) и Глоракс (-4,85%).

«Акции МГКЛ продолжают обваливаться из-за налоговых проблем дочерних структур, несмотря на сокращение задолженности на 30%, примерно до 800 млн рублей. Сегодня Мосбиржа провела дискретный аукцион после падения котировок более чем на 20%», — уточняет аналитик.

Корпоративный календарь сегодня был насыщенным. «Яндекс» увеличил квартальную выручку на 12% г/г, до 410,6 млрд рублей, скорректированную EBITDA на 12%, до 87,8 млрд рублей. Однако компания отозвала годовой прогноз после октябрьских атак на дата-центры. При этом с начала июля на обратный выкуп акций направлено 7,7 млрд рублей. ДОМ.РФ заработал за девять месяцев 86,3 млрд рублей чистой прибыли, на 39% больше прошлогоднего результата.

«На сегодняшнем конференц-звонке руководство подтвердило прогноз прибыли на 2026 год в размере 117 млрд рублей. В свою очередь, "Фикс Прайс" увеличил квартальную выручку на 9,1%, до 86,8 млрд рублей, но чистая прибыль сократилась на 15,1%, до 2,1 млрд рублей», — приводит данные Чернов.

Из других событий дня стоит выделить принятие Госдумой в первом чтении проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы. Дефицит бюджета на следующий год запланирован в размере 5,44 трлн рублей, или около 2,2% ВВП.

«Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что проведение трехсторонних переговоров по Украине будет зависеть от развития ситуации после 4 ноября, что добавляет неопределенности геополитическим ожиданиям инвесторов», — сообщает аналитик.

«На завтрашней торговой сессии ожидаю движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2450–2530 пунктов, Brent в коридоре $110–116 за баррель, доллара в районе 80–83 рублей», — заключает Владимир Чернов.