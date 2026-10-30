Два банка из топ-20 изменили ставки по кредитам после заседания ЦБ

Индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый «Финуслугами», на 29 октября 2026 года составил 30,04% годовых — на 0,04 п.п. ниже значения 22 октября, накануне заседания Банка России по ключевой ставке. Показатель отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. Об этом сообщают «Финуслуги».

По беззалоговым кредитам средняя ПСК снизилась на 0,07 п.п., до 34,28%, по залоговым — осталась на уровне 23,86%. Условия после заседания регулятора изменили два банка: один повысил полную стоимость беззалоговых кредитов на 1,05 п.п., второй снизил на 2,09 п.п.

Четырнадцать банков из рейтинга сохранили ставки по беззалоговым кредитам, восемь банков с залоговыми продуктами оставили ПСК без изменений. ПСК в топ-20 варьируется от 13,88% до 55,90%.