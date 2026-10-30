Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней; Силуанов убежден, что налоговые изменения не спровоцируют уход российской экономики в тень; более 20 летевших в Москву лайнеров перенаправили в другие города. А в Иркутской области хотят пересчитать налог на имущество. Подробнее – в обзоре СИА.

Готовность России

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума Россия – Африка в Москве заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. «Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году, правильно это или нет. Мы, во-первых, готовы. Но мы никакой войны с Европой не хотим. Они, если кто-то хочет, – пусть готовятся», – отметил глава государства.

Перенаправление самолетов

Более 20 самолетов, летевших в аэропорты Москвы, пришлось перенаправить в другие города из-за действующих ограничений по безопасности. Транспорт полетел на посадку в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Минск, Ярославль, Казань, Саратов. Рейсы летели из Баку, Калининграда, Пскова, Антальи, Дубая, Самарканда, Стамбула, Сыктывкара, Санкт-Петербурга.

Налоги без перегибов

Вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бизнес в случае увеличения налоговой нагрузки не уйдет в тень. Он пояснил, что «те изменения, которые вносятся, направлены в первую очередь на справедливость и обеление [экономики]». «Очень предметно следим, чтобы, конечно, не было такого перегиба, перекоса. Поэтому все предложения, которые находятся на рассмотрении в Думе, направлены на то, чтобы меньше был серый сектор», – сказал он.

Снижение налогов

Иркутская область, столкнувшаяся с ростом кадастровой стоимости недвижимости и налогов, для урегулирования ситуации обратилась к федеральным властям. «Для защиты прав граждан правительство Иркутской области вышло с инициативой и предложило рассмотреть возможность применения налоговым органом коэффициента 1,1, начиная с 2025 года», – прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев. В случае одобрении инициативы налоговую нагрузку могут пересчитать.

Запасной аэродром

Нескольким рейсам, в том числе Москва – Иркутск, пришлось отправиться в аэропорт Красноярска из-за непогоды, которая наблюдалась в Приангарье и других регионах. «Непрекращающийся снегопад внес корректировки в работу авиагаваней. Аэропорт Красноярск стал запасным для рейсов в Иркутск, Кызыл и по краю», – пояснили в красноярском аэропорту. Самолеты удалось активно принимать благодаря постоянному поддержанию нормативного состояния взлетной полосы.