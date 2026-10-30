Биткоин и Ethereum резко упали на слухах о взломе Binance

Резкое падение стоимости биткоина и Ethereum 29 октября 2026 года связано с сообщениями о возможном крупном взломе криптобиржи Binance. С биржи было выведено около $5,3 млрд в различных криптовалютах, включая примерно 17 985 биткоинов (около $1,45 млрд), $1,66 млрд в USDT и $767 млн в USDC.

Компания Circle заблокировала более $800 млн в USDC, а Tether заморозила свыше $1,567 млрд в USDT, связанных с подозрительными переводами. Представители Binance заявили, что основные пользовательские средства в безопасности, а токены BNB остались нетронутыми.

На фоне паники биткоин опускался в район $78 341 (−3,32%), Ethereum — до $2 233 (−5,01%). По данным Coinglass, за сутки по миру ликвидированы позиции более 158 тыс. трейдеров на общую сумму $923,54 млн, преимущественно длинные позиции по биткоину. Крупнейший отдельный ордер на ликвидацию зафиксирован на Binance в паре BTC/USDT на $11,09 млн.