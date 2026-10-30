Туристы выбирают заграницу для зимнего отдыха вместо Байкала

Отдых в Иркутской области и, в частности, на озере Байкал, туристы пока почти не бронируют: востребованные даты остаются свободными. Вместе с тем люди активно выбирают поездки в зарубежные страны. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«На сегодняшний день даже новогодние программы еще не пошли в бронирование, не говоря уже о пике сезона – феврале-марте. Заявок немного и они, как правило, неподтвержденные, и все это, скажем так, гуляет от больших запросов до неизвестности, что из них выйдет. Поэтому какие-то прогнозы (если мы раньше могли где-то, наверное, к середине ноября уже говорить о том, какой будет зимний сезон) сейчас делать сложно», – отметил спикер.

Не резервируют гостиницы заранее и в других регионах – например, на Алтае, Камчатке. «Программы раннего бронирования проваливаются», – сообщил эксперт, отметив, что такую тенденцию отмечают и московские туроператоры.

При этом по итогам распродаж популярных перевозчиков, отметил Копылов, стало ясно, что люди искали билеты за границу. А вот в части внутреннего туризма «особых подвижек у авиакомпаний не было». Вадим Копылов предполагает, что россияне начнут активнее думать о зимнем отдыхе после осенних каникул.