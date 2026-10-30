Гуманитарный центр имени семьи Полевых отметил 30-летие

В Иркутске прошел торжественный вечер «В кругу друзей», посвященный 30-летию Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых. Коллектив учреждения поздравили мэр Руслан Болотов.

«Библиотека имени семьи Полевых — один из крупных центров культурной и общественной жизни Иркутска, точка притяжения для детей и взрослых. Сюда приходят целыми семьями за книгами и живым общением. Спасибо за профессионализм и энтузиазм. Горожане ценят ваше дружелюбие и отзывчивость. Вы сформировали особую творческую среду, где каждый может заниматься любимым делом. Благодарю за активное участие в жизни города и просветительскую работу», — обратился к собравшимся Руслан Болотов.

Гуманитарный центр открылся в 1996 году, а его история началась с завещания Иркутску уникального книжного собрания — 16 167 книг на разных языках и 62 817 экземпляров периодических изданий на русском. Сегодня фонд центра составляет 200 918 изданий, включая редкие и раритетные экземпляры и архив семьи Полевых.