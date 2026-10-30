Разрыв цен между новостройками и готовым жильем сократился на 5% за год

Разрыв в стоимости между квартирами в строящихся домах и готовым жильем начал сокращаться. По данным «Циана», в 40 крупнейших городах России разница составляет сейчас 20%, тогда как год назад она достигала 25%, сообщают "Ведомости".

Смена лидера

Долгое время новостройки были значительно дороже вторичного жилья. Однако за последний год динамика изменилась:

Первичный рынок: рост на 8% (до 189 700 руб. за кв. м).

Вторичный рынок: рост на 12% (до 158 400 руб. за кв. м).

Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская отмечает, что первичный рынок обогнал вторичный по цене пять лет назад, но сейчас «вторичка» начала отыгрывать позиции.

Причины и скрытые скидки

Эксперты называют главной причиной сокращения разрыва ужесточение условий льготной ипотеки. Программы господдержки теперь распространяются на гораздо меньшее число людей, что вынуждает покупателей возвращаться на вторичный рынок, где ставки зависят от ключевой ставки ЦБ, а продавцы — давать скидки.

По данным «Авито Недвижимости», медианный разрыв в крупных городах упал с 22% до 19%.

По данным «Этажей» (по всей России), разница сократилась с 21% до 20,5%.

Важный нюанс

Несмотря на сокращение разрыва в «ценниках», около трети лотов в новостройках продаются со скрытыми скидками 10–15%, а в отдельных случаях — до 20%. Такой дисконт застройщики предлагают при покупке за наличные или с рыночной ипотекой для ускорения оборачиваемости средств.

Отметим, спрос на семейную ипотеку в России рухнул до уровней конца 2022 года. Количество заявок на льготные кредиты после ужесточения условий программы в октябре сократилось почти вдвое. За первые две полные недели октября банки получили всего 13,7 и 14 тыс. обращений. Столь низкие показатели фиксировались только в декабре 2022 года, когда программа еще не распространялась на всех детей, и в начале января 2023 года.

Резкое падение спроса напрямую связано с изменением правил с 1 октября. Если раньше ставка была единой (6%), то теперь она дифференцирована: для семей с одним ребенком младше 7 лет она выросла до 10–12%, для семей с двумя детьми — до 8–10%. Многодетные семьи сохранили более выгодные условия.

Генеральный директор ГК «Домстрой» Татьяна Красноштанова в интервью СИА заявила, что для многодетных семей (от 3 детей) условия улучшились — лимит вырос до 10 млн рублей, а ставка для семей с 4–5 детьми снизилась до 2–4%. Однако для большинства заемщиков (семей с одним ребенком — 55% аудитории) программа стала недоступной:ставка выросла до 10%, а лимит упал до 6 млн рублей, что почти вдвое увеличивает платеж. По мнению эксперта, мотивация рожать второго ребенка при таких условиях минимальна, так как ощутимая выгода начинается только с третьего.