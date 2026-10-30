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«Zero-day»: Илон Маск прокомментировал взлом Binance одним словом, вызвав панику на рынке

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Криптовалютный мир охватила паника на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на крупнейшую биржу Binance. Основатель платформы Чанпэн Чжао (CZ) в соцсети Х заявил, что инцидент «похож на взлом», но заверил, что средства пользователей в безопасности благодаря быстрой заморозке стейблкоинов, сообщают "Ведомости".

Хронология инцидента:

  • Тревога: Сообщения о подозрительных транзакциях и выводе активов с «горячих кошельков» биржи на сумму более $3 млрд.
  • Реакция: Эмитенты стейблкоинов Tether (USDT) и Circle (USDC) оперативно заморозили связанные со взломом токены на сумму более $1,5 млрд и $823 млн соответственно.
  • Рынок: На фоне новости общая капитализация крипторынка рухнула более чем на $200 млн. За час были принудительно ликвидированы позиции трейдеров с кредитным плечом на сумму свыше $600 млн.

Реакция Маска

Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал ситуацию, написав фразу «Zero-day» (уязвимость нулевого дня), передаёт РБК. Это термин, означающий, что у разработчиков нет времени на исправление дыры в безопасности до того, как её используют хакеры.

Сама биржа Binance подтвердила, что проводит расследование, но призвала доверять только официальным сообщениям, настаивая на сохранности активов.

На фоне слухов о взломе наблюдается резкое падение стоимости криптовалют. Биткоин опустился в район $76,5 (−4,1%), Ethereum — до $2 191 (−4,98%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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