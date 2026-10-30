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Спрос на новогодние туры в России рухнул на 5%

Спрос на путешествия в предстоящие новогодние каникулы начал снижаться. По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в период праздников по стране смогут отдохнуть около 4,5 млн человек — это на 4–5% меньше, чем годом ранее, передаёт газета "Ведомости".

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Эксперты называют причиной общее падение доходов и стремление граждан экономить. Активные продажи туров стартовали в октябре, но динамика уже отстает от прошлого года. Это подтверждает и общая статистика: за 9 месяцев 2026 года россияне совершили 66,5 млн поездок (минус 3,6% к 2025 году).

Разрыв в данных

Цифры аналитиков и агрегаторов расходятся:

  • АТОР: Фиксирует общее падение спроса на 4–5% на внутреннем рынке.
  • Level.Travel: Доля России как направления рухнула катастрофически — с 11% до 6%, из-за чего страна вылетела из топ-5.
  • OneTwoTrip: Доля внутренних направлений снизилась с 65% до 61%.
  • «Островок»: Наоборот, рапортует, что 76% всех бронирований на Новый год приходится на РФ (хотя абсолютные цифры не раскрывает).

Снижение спроса на поездки — это часть общегодового тренда на сокращение дискреционных (необязательных) расходов населения в условиях высокой инфляции и дорогих кредитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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