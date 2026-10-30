Силуанов: Средняя пенсия по старости в 2027 году составит 29 904 рубля

Средний размер пенсии по старости в России в 2027 году составит 29 904 рубля. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, прожиточный минимум в следующем году вырастет на 6,8% и составит 20 227 рублей — от этого показателя рассчитают размеры пособий и социальных тарифов.

«Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 году до 35 тыс. рублей, будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами», — передает его слова ТАСС.

Напомним, что средняя пенсия в сентябре выросла до 25 469 рублей. За январь–сентябрь 2026 года, средний размер назначенных пенсий вырос на 8,3% больше.