«Большой брат» для самозанятых: ФНС начала массово штрафовать за удаление чеков

Федеральная налоговая служба (ФНС) внедряет систему тотального контроля за доходами самозанятых. Как сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, ведомство апробирует скоринговую модель, которая выявляет плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), неправомерно аннулирующих чеки в приложении «Мой налог», сообщает газета "Ведомости".

Как ловят нарушителей?

Система анализирует поведение пользователей. Главные триггеры для проверки:

Массовые отмены: Если самозанятый систематически аннулирует чеки на протяжении определенного времени.

Сигнал от партнера: Если банк или цифровая платформа (маркетплейс) сообщает об отмене операции.

Итоги контроля

Несмотря на то что система работает в тестовом режиме, результаты уже впечатляют. За 9 месяцев текущего года ФНС привлекла к ответственности около 3000 самозанятых. Общая сумма доначислений составила около 300 млн рублей.

Штрафы

Налоговый кодекс предусматривает суровые санкции за сокрытие доходов в режиме НПД:

20% от суммы операции — при первом нарушении.

100% (полная сумма) — при повторном нарушении.

Ранее стало известно, что ФНС начала массово проверять квартиры россиян в Дубае. Ведомство рассылает запросы гражданам по поводу сделок с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эксперты называют это беспрецедентным случаем для российской налоговой практики: ведомство получило и начало использовать конкретные сведения о сделках с недвижимостью российских резидентов за рубежом. Запросы касаются операций, совершенных с 2023 года. При этом у налоговой службы уже есть «широкий набор» данных об этих транзакциях.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает ежегодно получать около 500 млрд рублей дополнительных доходов за счет вывода экономики из тени в 2027–2029 годах. «Содействие формированию конкурентной среды и обеление экономики — это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно», — сказал он.