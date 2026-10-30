Госдума одобрила налог, который принесет бюджету 1,1 трлн рублей с металлургов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхдоходы (НСД) для горно-металлургических компаний. Документ является частью бюджетного пакета Минфина на 2027–2029 годы, сообщает РБК.

Детали налога:

Срок: 2027–2029 годы.

Ставка: 30% для большинства полезных ископаемых и 20% — для золота.

База: Дополнительная стоимость сырья, возникающая при превышении мировой цены над уровнем 2025 года.

Условие: Налог платится, если цена выросла более чем на 10%.

Деньги для бюджета

По оценке Минфина, налог принесет 683 млрд руб. за три года. Однако Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что сборы могут составить около 1,1 трлн руб. (в 1,6 раза больше прогноза правительства).

Компромисс с бизнесом

Минфин утверждает, что нашел компромисс с предпринимателями, чтобы сгладить влияние резких скачков цен.

Однако глава РСПП Александр Шохин заявил, что договоренности пока нельзя считать окончательными. Налоговые изменения, предложенные правительством в составе бюджетного пакета, вызвали резкое неприятие у Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Александр Шохин направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с требованием доработать законопроект ко второму чтению, в нём список из 6 пунктов, с которыми не согласен бизнес.