Иркутская область строит самое дешевое частное жилье в России

Аналитики ДОМ.РФ подготовили обзор рынка ИЖС с использованием счетов эскроу за период с начала действия механизма по сентябрь 2026 года. Были выявлены 20 крупных субъектов России и среди них определены те, где строительство частных домов является самым дешевым: лидером по стране является Иркутская область.

Средняя стоимость квадратного метра дома в Приангарье составляет 47,4 тысячи рублей – это наименьшее значение в РФ. При этом чаще всего в регионе тратят на возведение частного дома 6,6 млн рублей. Средняя квадратура – 138,8. По количеству строящихся на 1 октября 2026 года объектов Иркутская область разместилась на девятой строчке – 500 штук. Сдано за прошедшее полугодие было 544 дома – седьмое место.

Более трети строящихся с эскроу домов в России приходится на пять крупнейших регионов: Московскую область – 3 тысячи, Татарстан и Краснодарский край – по 1,3 тысячи, Ленинградскую область – 1,2 тысячи, Башкортостан – 1,1 тысячи.

Напомним, в 2026 году Иркутская область стала лидером по ИЖС в Сибири. Несмотря на данную позицию, ввод ИЖС в регионе в 2026-м отличился падением: например, за первые четыре месяца 2026 года введено в эксплуатацию 404,4 тыс. кв. м жилья. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замминистра строительства Евгений Ветров объяснил падение «эффектом высокой базы». В 2025 году был зафиксирован аномальный рост из-за легализации «самостроев». Что касается цен, то эксперты убеждены, что хороший дом должен стоить в районе 8-10 млн рублей. Дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже.