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«Борьба за трубку»: Как лидеры ЕС устроили драку за право первым позвонить Путину

Телефонный разговор президентов России и Финляндии (Владимира Путина и Александра Стубба) обнажил глубокий раскол внутри Евросоюза. Как пишет The Guardian, европейские лидеры конкурируют за роль главного переговорщика с Москвой, что превращает дипломатию в «хаос» (free-for-all), передаёт РБК.

Суть конфликта

После звонка Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стёре Путину, лидеры ЕС раскритиковали инициативу. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что звонок не был согласован, а глава правительства Швеции Ульф Кристерссон выразил недовольство тем, что их не предупредили.

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«Вместо того чтобы выглядеть как единая группа, мы видим раскол», — цитирует издание директора программы по России Финского института международных отношений Аркадия Мошеса.

Позиции стран

  • Франция: Выступает за сохранение прямого канала связи с Кремлем.
  • Германия и Великобритания: Занимают осторожную позицию.
  • Страны Балтии: Опасаются, что диалог ослабит давление на Москву.

Реакция Москвы

В Кремле удивлены негативной реакцией. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва не ожидала такого ответа, так как разговор со Стуббом и Стёре был согласован. Он подчеркнул, что Путин «всегда берет трубку», если лидеры хотят поговорить, и всегда обстоятельно отвечает на вопросы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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