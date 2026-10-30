Binance признал взлом платформы. Ущерб оценен в $6,3 млрд

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance сообщила, что в результате взлома пострадали средства на $6,3 млрд. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, инцидент уже называют крупнейшим взломом в истории криптоиндустрии, на его фоне цифровые токены подешевели.

«Оценочный общий ущерб составляет около $6,3 млрд. Мы работали с блокчейн-партнерами, чтобы заморозить затронутые активы, на данный момент заморожено около $3 млрд ончейн», — говорится в сообщении Binance в соцсети X.

На фоне новостей курс биткоина и Ethereum снизился на 3,32% и 5,01%. С биржи было выведено около $5,3 млрд в различных криптовалютах, включая примерно 17 985 биткоинов (около $1,45 млрд), $1,66 млрд в USDT и $767 млн в USDC.