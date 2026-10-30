Проект гостиничного комплекса «Зеленый мыс» на Байкальском тракте решили свернуть: причина

В России намерены свернуть 90 из 131 проекта новых отелей и курортов, которые курирует «Туризм.РФ». Это следует из аудита Счетной палаты.

В их число вошел и проект гостиничного комплекса «Зеленый мыс» на Байкальском тракте в Иркутской области. По данным «Известий», его стоимость оценивалась в 10,2 млрд рублей. Деньги находятся на казначейских счетах, а решение о дальнейших действиях примут акционеры.

Эксперты отмечают, что основной причиной сворачивания стал рост стоимости кредитов: многие проекты формировались в 2021–2023 годах, когда займы были значительно дешевле. Однако со временем все подорожало, и теперь не удастся уложиться в прежнюю смету.

Масштабный туристический инвестпроект «Зеленый мыс» планировалось реализовать на Байкальском тракте силами ООО «Гранд Байкал». В его рамках хотели построить многофункциональный конференц-комплекс, включающий четырехзвездочный отель, виллы, СПА, фитнес-зоны, рестораны, пространство для проведения конференций. Предполагалось, что пространство сможет вместить около 300 номеров.

Планировалось обустроить и берегоукрепление, набережную, причальные сооружения для яхт, объекты энергоснабжения, водоснабжения и дороги.