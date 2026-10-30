В Иркутской области начал работу ежедневный штаб по зимним дорогам

В Иркутской области начал работать ежедневный оперативный штаб для контроля за ситуацией на автодорогах в зимний период. Его создание поручил губернатор Игорь Кобзев.

Заседания проводит заместитель председателя правительства региона Александр Суханов с участием минтранса, дирекции по строительству и эксплуатации автодорог, дорожной службы, «Упрдора Прибайкалье» и Госавтоинспекции; при необходимости приглашают представителей муниципалитетов.

На заседании штаба обсудили работу дорожных служб во время вчерашнего снегопада. Для очистки и обработки проезжей части региональных и межмуниципальных дорог вывели 172 единицы техники: 76 комбинированных дорожных машин, 46 автогрейдеров, 16 тракторов и 34 единицы прочей спецтехники; израсходовано 1 230 тонн противогололедных материалов.

В Иркутске также идут масштабные работы:

ночью основное внимание уделили главным магистралям и сложным участкам — подъемам, спускам и территориям со специфическим рельефом. В ряде мест еще предстоит улучшить состояние покрытия. Сводку о работах за сутки минтранс будет ежедневно публиковать в соцсетях.