Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев показал, как отметил 60-летие

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне отметил 60-летие. В соцсетях глава региона показал, как отпраздновал юбилей – он прошел в кругу семьи.

Дни рождения губернатора и его дочери Элины в один день (ей исполнилось 12 лет), потому семья отмечала сразу два события. «Я бесконечно горжусь ею, радуюсь каждому ее успеху, счастлив быть рядом, видеть, как она растёт и открывает для себя этот большой мир», – подчеркнул Игорь Кобзев.

Он поблагодарил жителей за поздравления и добрые пожелания, которые ему очень дороги. Отдельно благодарность губернатор выразил коллегам и руководству.

«Отдельное спасибо за напутствия от людей, на примере которых я всегда учусь – Владимир Владимирович Путин, Михаил Владимирович Мишустин, Валентина Ивановна Матвиенко, Вячеслав Викторович Володин, Сергей Владиленович Кириенко, Дмитрий Анатольевич Медведев, Анатолий Анатольевич Серышев», – подчеркнул глава Приангарья.