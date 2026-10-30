Самые большие частные дома в России строят в Иркутской области

Аналитики ДОМ.РФ сделали обзор рынка ИЖС с использованием счетов эскроу за период с начала действия механизма по сентябрь 2026 года. Оценивалась ситуация в 20 крупнейших регионах. Среди них определили субъекты, которые строят самые большие частные дома в стране.

Этот список возглавила Иркутская область. Средняя площадь нового частного дома здесь составляет 138,8 квадратного метра. Такой объект обходится в среднем в 6,6 млн рублей.

За аналогичные деньги строят дома, например, в Свердловской области, однако там указанной суммы хватит только на 97,2 квадратного метра – это на 43% меньше, чем в Приангарье. В Удмуртской республике тоже тратят на дом 6,6 млн – денег хватает на 97,7 квадратного метра.

В Иркутской области отмечаются и самые дешевые квадратные метры: один «квадрат» стоит в среднем 47,4 тысячи рублей.