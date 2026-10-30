Иркутск занял второе место в рейтинге Байкальского банка по числу сделок с ипотекой

За девять месяцев этого года Якутск возглавил рейтинг городов Байкальского банка по числу ипотечных сделок: 4 669 семей улучшили жилищные условия с помощью Сбера. Следом идут Иркутск (4 079) и столица Бурятии Улан-Удэ (3 483). Замыкает четверку лидеров Чита с показателем 2 735 сделок, соответственно.

Помимо областных и республиканских столиц, в топ-20 по ипотечным сделкам вошли: Иркутская область: Братск (855), Ангарск (803), Усть-Илимск (227), Шелехов (214), Саянск (200), Усолье-Сибирское (345), Черемхово (130), Тайшет (92), Зима (70), Усть-Кут (67), Железногорск-Илимский (73); Республика Саха (Якутия) – Нерюнгри (467), Мирный (201), Ленск (93). Забайкальский край – Краснокаменск (317); Республика Бурятия: Северобайкальск (109), соответственно.

За первые 9 месяцев 2026 года на территории Байкальского Банка Сбербанка абсолютным лидером по числу ипотечных сделок стали города — 62,2% от общего числа сделок. На втором месте полностью загородные локации (сёла, деревни и посёлки) — 22,8%. Ещё 15% сделок было совершено в пригородных посёлках, находящихся в черте города.

Две трети сделок по покупке готовых частных домов и объектов ИЖС в 2026 году совершено в полностью загородных локациях — 65%. Остальные 35% разделились между пригородными посёлками в черте города (16,4%) и «старой» территорией городов (18,6%). Фактически спрос на индивидуальное домовладение в регионе скорее тяготеет к традиционным загородным посёлкам, хотя значительная часть покупателей выбирает формат жизни на границе города, сохраняя доступ к городской инфраструктуре.

В регионах Байкальского банка также, как и по всей остальной России, садоводства постепенно становятся не дачным, а полноценным жилым фондом. Средняя площадь ипотечного объекта в СНТ более чем в два с половиной раза превышает среднюю площадь классической городской квартиры.

Бывшие дачные массивы трансформируются в полноценные жилые посёлки, что подтверждается и структурой адресов в ипотечных сделках. На СНТ (садовое некоммерческое товарищество), ДНП (дачное некоммерческое партнерство), ДНТ (дачное некоммерческое товарищество), ТСН (товарищество собственников недвижимости) и прочие приходится около 10% от всех адресов с указанным типом населенного пункта.

Из всех сделок с первичной недвижимостью 84,3% по-прежнему совершается в городах, 11,9% в пригородных посёлках в черте города и лишь 3,9% в загородных локациях.

Вторичная недвижимость также тяготеет к городам. За 9 месяцев 2026 года 74,5% сделок с готовыми квартирами в многоквартирных домах пришлось на города, 9,7% было приобретено в загородных населённых пунктах. 15,8% сделок прошло в пригородных посёлках в составе городов.

Наиболее популярными типами населенных пунктов в ипотечных сделках на территории Байкальского банка за пределами городов стали сёла (24,8%). Заметную долю занимают посёлки (5,8%), деревни (5%) и обобщенный тип «территория» (7,5%), что часто встречается при оформлении новых или комплексных застроек, в частности в объектах ИЖС. Часть сделок прошла в традиционных поселениях – улусах: 0,7% от адресов с указанным типом, преимущественно в Бурятии и Якутии. В регионе также зафиксированы сделки в населённых пунктах, привязанных к железной дороге. Встречаются и сибирские заимки.

«Это не просто цифры ипотечных сделок, а очень разные мечты людей. Для одних — это ритм большого города и своя первая квартира в новостройках областного центра, где кипит жизнь. А для всё большего числа семей главной мечтой становится тишина и своя земля. Две трети покупателей частных домов сознательно выбирают не коттеджные поселки, а деревни и сёла. То, что раньше было шестью сотками с летним домиком, сегодня превратилось в полноценные родовые гнезда — просторные, капитальные, где можно прописаться. Для нас — это не только статистика, а реальная семья: будь то жители забайкальской заимки, якутского улуса или молодой специалист в Улан-Удэ, которые с нашей помощью просто нашли место, которое могут назвать своим домом», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбера.