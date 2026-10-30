Банк в Иркутской области уличили в психологическом давлении на должника

В Иркутской области привлекли к ответственности один из банков, который оказывал психологическое давление на должника. Организации придется заплатить крупный штраф, сообщает УФССП по региону.

Инцидент зафиксирован в городе Усть-Куте. Мужчине поступали звонки из банка, где он брал кредит, с требованием вернуть заем, при этом оказывалось психологическое давление. Такие действия являются нарушением административного кодекса страны, в связи с чем организации придется заплатить 100 тысяч рублей штрафа.

После привлечения банка к ответственности звонки гражданину прекратились.