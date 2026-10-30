Иркутяне назвали июль идеальным месяцем для отпуска

26% иркутян считают июль лучшим месяцем для отпуска. На втором месте по популярности — август (23%), замыкает тройку лидеров сентябрь (18%). В 2027 году в эти месяцы размер отпускных будет максимальным. Об этом сообщает SuperJob.

11% предпочитают отдыхать в июне, 10% назвали идеальным май. Самым непопулярным месяцем стал март — менее 1% голосов. Женщины чаще выбирают июль и май, мужчины — август и июнь. Респонденты 35–45 лет чаще выбирают июнь (15%) и июль (31%), чем те, кто младше (9% и 27%) и старше (8% и 23%); граждане 45+ больше любят август (22%) и сентябрь (21%). Зарабатывающие до 100 тыс. рублей чаще рассматривают май (12%) и июль (30%), получающие больше — сентябрь (21%); сторонников декабрьского отпуска больше среди горожан с доходом 100–150 тыс. рублей (7%).

Главный мотив при планировании отпуска — хорошая погода (27%).

Для 22% решающую роль играют потребности семьи: график отпусков второй половины и расписание каникул у детей; 16% руководствуются личными предпочтениями. На невысокую загруженность и лояльность руководства ориентируется каждый десятый, наличие накоплений важно для 6%. Остальные учитывают цены и наличие билетов, накопившиеся дела (по 3%) или усталость и стремление избежать выгорания (1%).