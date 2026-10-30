Жалобы на банки и МФО за квартал выросли в 2–5 раз

В третьем квартале в Службу финансового уполномоченного резко вырос поток обращений на банки и микрофинансовые организации. На МФО пожаловались 5 879 раз — почти в 5,3 раза больше, чем годом ранее; на банки — 12 448 раз, в 2,3 раза больше. Вместе такие жалобы составили более 30% всех обращений за квартал. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Как правило, в жалобах указано, что данные допуслуги были навязаны кредитором: люди не могли снять отметки о согласии на такие услуги, так как кнопка "получить кредит (заем)" становилась неактивной после такого снятия. Также в обращениях заявители пишут, что "просто нажали на баннер, чтобы посмотреть условия, но никакого согласия на предоставление услуги они не давали"», — пояснил через представителя главный финуполномоченный Юрий Воронин.

Чаще всего люди просят вернуть плату за дополнительные услуги, которые им предоставили при оформлении кредита или займа.

Напомним, что с января по сентябрь коллекторы купили рекордный объем просрочки у МФО: в частности, компании выставили на продажу просрочки в размере более 106,45 млрд руб. – на 10,7% относительно девяти месяцев 2025 года, а коллекторы купили портфелей на 96,78 млрд руб. – плюс 16%. Это наибольшие значения за минувшие 9 месяцев 2026 года.