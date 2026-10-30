Почти каждый третий нежелательный звонок в Иркутской области оказался многоступенчатой мошеннической схемой

МТС проанализировала нежелательные звонки в Иркутской области с января по сентябрь 2026 года. Эксперты сервиса «МТС Защитник» выяснили, что одному из жителей Приангарья за этот период поступило более 15 тысяч звонков от мошенников и спамеров. Всего с начала года в регионе было заблокировано почти 22 млн таких вызовов, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно аналитики МТС изучили долю особо опасных многоступенчатых схем. В таких сценариях злоумышленники звонят жертве несколько раз с разных номеров, чтобы вызвать чувство большего доверия и заставить человека поднять трубку. В Иркутской области доля таких многоступенчатых схем составила 27% от общего числа нежелательных вызовов в регионе, что на 9 процентных пункта больше, чем средний федеральный показатель (18%).

Традиционно в лидерах по количеству звонков оказались финансовые и околофинансовые темы. В топ-5 самых частых категорий нежелательных вызовов у жителей Иркутской области входят:

«Банки и финансы»,

«Реклама и опросы»,

«Коллекторы»,

«Звонок по задолженности»,

«Товары и услуги».

«Почти треть нежелательных вызовов в Приангарье приходится на сложные сценарии, и это выше среднего уровня по стране. Мошенники стараются вести разговор поэтапно и давить на эмоции. Поэтому советую не решать ничего второпях: если чувствуете нажим, сделайте паузу. Не передавайте по телефону коды подтверждения, реквизиты карты и пароли. При сомнении завершите разговор и сами наберите организацию по номеру с её сайта. Дополнительной мерой защиты могут стать сервисы оператора, которые помогают отсекать нежелательные вызовы», -- отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.