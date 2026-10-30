Драгоценные металлы в Примсоцбанке: золото, серебро и монеты – как способ сохранить и приумножить накопления

Инвестиции в драгоценные металлы – один из самых проверенных временем способов сохранения капитала. Примсоцбанк предлагает своим клиентам полный спектр инструментов для работы с золотом и серебром: от классических слитков до обезличенных металлических счетов (ОМС) и коллекционных монет. Рассказываем, чем интересны эти инструменты и кому они подходят.

Зачем вообще «золото» в кошельке?

Драгоценные металлы традиционно считаются «тихой гаванью» для сбережений. Их главные свойства:

В долгосрочной перспективе золото и серебро исторически растут в цене и не обесцениваются, в отличие от денег на вкладе под невысокий процент.

Независимость от банковских и экономических кризисов. Драгметаллы не зависят от колебаний курса одной валюты, банковских ограничений и даже – в физическом виде – от работы финансовых систем.

Слиток или монета – это реальный актив в руках, у которого нет риска «исчезнуть» при сбоях и блокировках.

Передача по наследству. Драгоценные металлы легко передаются следующим поколениям без сложных юридических процедур.

Какие инструменты предлагает банк

Слитки и инвестиционные монеты. Классика рынка драгметаллов: физический металл высочайшей пробы в вашем распоряжении.

Памятные и инвестиционные монеты, посвящённые знаменательными событиям, художественную и коллекционную ценность. Это одновременно и подарок, и актив: стоимость монет зависит не только от веса металла, испорченной монеты, стоимость падает. Помните, монеты в идеальном состоянии со временем дорожают.

Обезличенный металлический счёт (ОМС). Это счёт в граммах металла, а не в деньгах. Вы покупаете золото или серебро «на бумаге» порог входа низкий – можно начать с одного грамма. ОМС удобен, если хочется видеть в портфеле драгметаллы, но хранить слитки дома или в ячейке не хочется. Цены на металл меняются учётными ценами Банка России, которые обновляются ежедневно.

Кому подойдёт

Тем, кто хочет защитить сбережения от инфляции. Даже небольшая доля драгметаллов помогает сбалансировать накопления.

Открывающим долгосрочные цели: образование детей, капитал «на будущее», наследство.

Осуществляющим крупные разовые траты, где важна сохранность стоимости (например, недвижимость, автомобиль). Примсоцбанк предлагает вклады, которые сочетают вклад с одновременной покупкой металла. Подробнее на сайте.

Подарок с ценностью: монеты и слитки – статусный и осмысленный подарок, который не обесценивается со временем.

Почему удобно купить в банке

В банке вы получаете подлинность, гарантированную пробой и сертификатом, официальное происхождение и надёжность приобретения. Слитки и монеты с сертификатом, упаковкой и документами можно продать банку или любому другому физлицу вторично.

Как начать

Приходите в офис Примсоцбанка. Специалист поможет выбрать инструмент под вашу цель: слиток «в руки», инвестиционная монета, памятная монета или ОМС в золоте или серебре. Можно начать с малого: например, ОМС с небольшой суммой или слиток золота от 1 грамма. А вклад «Драгоценный дуэт» (14,5% на 122 дня) – пример того, как совместить вклад и покупку металла в один день. Подробнее с условиями и стоимостью продуктов можно ознакомиться на официальном сайте банка по ссылке.



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