Драгоценные металлы в Примсоцбанке: золото, серебро и монеты – как способ сохранить и приумножить накопления

Инвестиции в драгоценные металлы – один из самых проверенных временем способов сохранения капитала. Примсоцбанк предлагает своим клиентам полный спектр инструментов для работы с золотом и серебром: от классических слитков до обезличенных металлических счетов (ОМС) и коллекционных монет. Рассказываем, чем интересны эти инструменты и кому они подходят.
Зачем вообще «золото» в кошельке?
Драгоценные металлы традиционно считаются «тихой гаванью» для сбережений. Их главные свойства:
- В долгосрочной перспективе золото и серебро исторически растут в цене и не обесцениваются, в отличие от денег на вкладе под невысокий процент.
- Независимость от банковских и экономических кризисов. Драгметаллы не зависят от колебаний курса одной валюты, банковских ограничений и даже – в физическом виде – от работы финансовых систем.
- Слиток или монета – это реальный актив в руках, у которого нет риска «исчезнуть» при сбоях и блокировках.
- Передача по наследству. Драгоценные металлы легко передаются следующим поколениям без сложных юридических процедур.
Какие инструменты предлагает банк
Слитки и инвестиционные монеты. Классика рынка драгметаллов: физический металл высочайшей пробы в вашем распоряжении.
Памятные и инвестиционные монеты, посвящённые знаменательными событиям, художественную и коллекционную ценность. Это одновременно и подарок, и актив: стоимость монет зависит не только от веса металла, испорченной монеты, стоимость падает. Помните, монеты в идеальном состоянии со временем дорожают.
Обезличенный металлический счёт (ОМС). Это счёт в граммах металла, а не в деньгах. Вы покупаете золото или серебро «на бумаге» порог входа низкий – можно начать с одного грамма. ОМС удобен, если хочется видеть в портфеле драгметаллы, но хранить слитки дома или в ячейке не хочется. Цены на металл меняются учётными ценами Банка России, которые обновляются ежедневно.
Кому подойдёт
- Тем, кто хочет защитить сбережения от инфляции. Даже небольшая доля драгметаллов помогает сбалансировать накопления.
- Открывающим долгосрочные цели: образование детей, капитал «на будущее», наследство.
- Осуществляющим крупные разовые траты, где важна сохранность стоимости (например, недвижимость, автомобиль). Примсоцбанк предлагает вклады, которые сочетают вклад с одновременной покупкой металла. Подробнее на сайте.
- Подарок с ценностью: монеты и слитки – статусный и осмысленный подарок, который не обесценивается со временем.
Почему удобно купить в банке
В банке вы получаете подлинность, гарантированную пробой и сертификатом, официальное происхождение и надёжность приобретения. Слитки и монеты с сертификатом, упаковкой и документами можно продать банку или любому другому физлицу вторично.
Как начать
Приходите в офис Примсоцбанка. Специалист поможет выбрать инструмент под вашу цель: слиток «в руки», инвестиционная монета, памятная монета или ОМС в золоте или серебре. Можно начать с малого: например, ОМС с небольшой суммой или слиток золота от 1 грамма. А вклад «Драгоценный дуэт» (14,5% на 122 дня) – пример того, как совместить вклад и покупку металла в один день. Подробнее с условиями и стоимостью продуктов можно ознакомиться на официальном сайте банка по ссылке.
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