Под Иркутском нашли «лесную» майнинг-ферму с ущербом более 1 млн

Сотрудники Иркутской электросетевой компании во время плановой проверки обнаружили крупное хищение электроэнергии. Причиной стала работа майнинговой фермы, ущерб превысил 1 млн рублей. «Лесную ферму» нашли в 3,5 км от деревни Куда: неизвестные напрямую подключили 18 «машинок» для майнинга к воздушной линии электропередачи. Об этом сообщает ИЭСК.

«В этом году сложилась тревожная тенденция: майнинг организованно ушел в леса. С начала года выявлено 9 фактов незаконного подключения майнинга. Общее количество изъятых правоохранительными органами "машинок" превысило 110 единиц. Речь идет о реальных многомиллионных убытках, которые в итоге ложатся на плечи добросовестных потребителей», — говорит заместитель генерального директора ИЭСК по транспорту электроэнергии Игорь Зубарев.

Материалы о хищении и крупном ущербе передали в дежурную часть отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское», проводится проверка. В ИЭСК отмечают, что в зимние пиковые нагрузки майнинг становится главной причиной выхода оборудования из строя из-за высокой нагрузки, и компания усиливает работу по выявлению хищений.