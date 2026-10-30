Расширение бизнеса обходится «Ленте» все дороже

«Лента» в 3 квартале 2026 года увеличила выручку на 34,3% г/г, до 359,3 млрд рублей. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, EBITDA до применения IFRS 16 выросла на 12,5%, до 22,1 млрд рублей, но ее рентабельность снизилась с 7,3% до 6,1%.

«Чистая прибыль по МСФО сократилась на 27,5%, до 5,1 млрд рублей, за девять месяцев — на 26,2%, до 15,8 млрд рублей», — приводит данные эксперт.

Продажи поддержали покупка «О’КЕЙ», «Реми» и ОБИ, переименованной в «Дом Лента», а также открытие магазинов. Сопоставимые продажи выросли на 8,1%, включая увеличение трафика на 4,2%.

«Однако интеграция сетей и рост расходов на аренду уменьшили рентабельность, а обслуживание долга дополнительно сократило прибыль», — уточняет Чернов.

По итогам года Freedom Global ожидает выручку 1,42–1,45 трлн рублей, EBITDA до IFRS 16 около 88–93 млрд рублей и чистую прибыль по МСФО 25–28 млрд рублей.

«Прогноз предполагает сезонное улучшение рентабельности в четвертом квартале, но прошлогодних 7,6% по EBITDA за год уже не ждем», — считает аналитик.

Дальнейший рост компания связывает с «Монеткой», собственным производством и повышением эффективности приобретенных магазинов. Рефинансирование кредитов «О’КЕЙ» должно снизить процентные расходы.

«Из минусов стоит отдельно выделить, что квартальный свободный денежный поток составил минус 4,8 млрд рублей», — подчеркивает Чернов.

За 2025 год «Лента» дивиденды не выплачивала. Приоритетом остаются развитие сети и интеграция приобретенных магазинов, поэтому по итогам 2026 года и в ближайшие 12 месяцев выплат пока не ожидаем. По результатам последних 12 месяцев P/E составляет около 7,2х, P/S — 0,16х, EV/EBITDA до IFRS 16 — 3,9х. Чистый долг/EBITDA — 1,4х против 0,6х на конец 2025 года.

«Оценка умеренная, но по прогнозной прибыли 2026 года P/E повышается до 7,6–8,5х», — сообщает аналитик.

«Сохраняем таргет 2400 рублей на 12 месяцев и рекомендацию "держать". Потенциал составляет около 31%, однако достижение цели зависит от восстановления маржи после интеграции сетей», — заключает Владимир Чернов.