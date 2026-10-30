Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%

Группа ВТБ опубликовала обобщенную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2026 года. Чистая прибыль группы за этот период достигла 407,5 млрд рублей, увеличившись на 7% год к году.

В третьем квартале 2026 года банк заработал 182,3 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала 24,8% против 14,5% годом ранее. По итогам девяти месяцев рентабельность капитала составила 19,1% по сравнению с 18,6% за аналогичный период 2025 года.

Как отметил первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов, ключевым фактором роста операционных доходов стало восстановление чистой процентной маржи, обеспечившее рост чистых процентных доходов в 2,3 раза.

По словам Пьянова, банк продолжает смещать фокус в сторону корпоративного кредитования, что позволяет эффективнее использовать капитал. Он подтвердил прогноз по чистой прибыли группы на 2026 год в размере 600 млрд рублей.

Активы группы ВТБ на 30 сентября 2026 года составили 39,1 трлн рублей, увеличившись на 6% с начала года. Совокупный кредитный портфель вырос на 6,3%, до 26,0 трлн рублей. При этом кредиты физлицам сократились на 5%, до 6,9 трлн рублей, а кредиты юрлицам выросли на 11,2%, до 19,1 трлн рублей. В результате доля розницы в совокупном кредитном портфеле снизилась до 27% с 30% на конец 2025 года.

Совокупные средства клиентов группы увеличились на 1,7%, до 28,4 трлн рублей. Средства юридических лиц выросли на 4,3%, до 14,5 трлн рублей, средства физических лиц сократились на 0,8%, до 13,9 трлн рублей. Соотношение кредитов и средств клиентов составило 86,8% против 83,2% на конец 2025 года.

Показатели достаточности капитала банка выросли на 0,7–0,9 п.п. с начала года и превышают регуляторные минимумы: норматив Н20.0 на 1 октября составил 10,5% при минимуме 10,0%, Н20.1 — 7,1% при минимуме 6,5%, Н20.2 — 8,6% при минимуме 8,0%.