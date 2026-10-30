Названы отрасли с зарплатами выше 200 тыс. рублей

В августе средние зарплаты выше 200 тыс. рублей зафиксированы в четырех секторах России. Больше всего получали занятые в сфере добычи нефти и газа — 225,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости.

Работники воздушного и космического транспорта в августе в среднем получали 217,6 тыс. рублей, финансисты и страховщики — около 213 тыс., занятые в трубопроводном транспорте — 210,4 тыс.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии; она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России трудовые доходы в августе составили 103 тыс. рублей — на 9,8% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что заработная плата занимает одно из последних мест среди причин несостоявшегося трудоустройства — 1,5%. Кроме того, за два года значимость этого фактора несколько снизилась: в 2024 году она составляла 2%.

«Это может свидетельствовать о том, что для большинства работодателей и соискателей определяющим по-прежнему остается совпадение по квалификации и задачам вакансии, а вопрос уровня дохода реже становится причиной отказа», — комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.