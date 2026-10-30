Минфин отказался от таможенного сбора за интернет-посылки

Минфин планирует ко второму чтению исключить из поправок к Налоговому кодексу норму о введении с 2027 года таможенного сбора в 100 рублей с посылки. Об этом в Госдуме сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, вводить одновременно НДС и таможенный сбор не планируется.

«Сейчас, скорее всего, ко второму чтению будет правительством внесена поправка, где таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора», — передает его слова агентство «Интерфакс».

О возможности нового сбора Минфин сообщал в сентябре при подготовке бюджетного пакета. Предполагалось, что он затронет посылки стоимостью до 200 евро — порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС; сверх него платится пошлина, которая с 1 января 2027 года должна снизиться с 15% до 5%.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость в размере 22% на товары в рамках трансграничной электронной торговли из зарубежных интернет-магазинов и с маркетплейсов.