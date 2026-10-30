Банковские вклады постепенно уступают позиции альтернативным инструментам сбережений

В сентябре россияне сократили объем срочных вкладов на 85,9 млрд рублей, до 45 трлн рублей, подсчитал «Коммерсантъ» по отчетности банков, без учета ПСБ и ВБРР. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, по данным ЦБ, в целом по банковскому сектору снижение составило 51 млрд рублей, до 46,8 трлн рублей.

«Причем отток продолжается второй месяц подряд, хотя в августе он был сильнее и составил 107 млрд рублей», — приводит данные эксперт.

Основная причина, на взгляд Чернова, заключается в перераспределении сбережений, а не отказе населения от банков. Вкладчики переводят часть денег на накопительные счета, где ими можно свободнее распоряжаться, ищут более выгодные предложения и не торопятся размещать средства на длительный срок.

«При ключевой ставке 14% депозиты пока остаются привлекательными, поэтому ожидать массового ухода денег из банков преждевременно», — уточняет аналитик.

На фондовом рынке интерес инвесторов сейчас смещается прежде всего в сторону облигаций и фондов денежного рынка. По данным ЦБ, в сентябре физлица увеличили вложения в корпоративные облигации на 158 млрд рублей, тогда как покупки акций оказались минимальными с января.

«Полагаю, в ближайшие месяцы деньги продолжат перераспределяться между вкладами и консервативными инструментами. Более заметного притока средств на рынок акций стоит ожидать после устойчивого снижения ставок по депозитам и улучшения настроений инвесторов в вопросе геополитики и санкций», — заключает Владимир Чернов.