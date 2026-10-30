Рубль в ноябре может перейти к умеренному ослаблению

Рубль заканчивает октябрь укреплением. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, поддержку рублю продолжит оказывать внешняя торговля.

«По данным ЦБ, за январь–август профицит счета текущих операций вырос до $35 млрд против $21 млрд годом ранее, а положительное сальдо торговли — до $91,6 млрд с $73,3 млрд. Brent в конце октября торгуется около $115 за баррель, поэтому валютная выручка экспортеров может оставаться высокой и в ноябре», — поясняет эксперт.

Сдерживать укрепление рубля будут покупки валюты по бюджетному правилу. «В его рамках Минфин с 7 октября по 6 ноября направляет на них 279,4 млрд рублей, или 12,7 млрд рублей в день», — уточняет Чернов.

В начале ноября также ослабнет поддержка со стороны октябрьского налогового периода, а ближе к декабрю возрастет спрос импортеров на валюту. Ключевая ставка 14% продолжит сдерживать импортный спрос и поддерживать привлекательность рублевых сбережений.

«Инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ, в октябре снизились с 14,2% до 13,2%, но остаются высокими, поэтому быстрого смягчения монетарной политики регулятора ждать не стоит», — считает аналитик.

«В ноябре ожидаем доллар в диапазоне 80–86 рублей, евро в районе 90–96 рублей, юань в коридоре 12–12,7 рубля. К концу месяца доллар может приблизиться к 83–88 рублям, если нефть не подорожает еще сильнее», — заключает Владимир Чернов.