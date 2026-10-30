Правительство РФ одобрило строительство межвузовского кампуса в Иркутске

Правительство России одобрило заявку на создание Иркутского межвузовского кампуса. Старт разработки проектно-сметной документации запланирован на начало 2027 года, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Скриншот из видео областного правительства

«Проект Иркутского межвузовского кампуса задуман как крупный научно-технологический хаб, который объединит обучение, исследования и взаимодействие с индустрией. Кампус станет площадкой для формирования «новой» исследовательской повестки, сосредоточенной на создании конкурентоспособной продукции и комфортной инфраструктуры, способствующей опережающему развитию региона и технологического суверенитета в критических отраслях страны», – пояснил глава региона.

Объект построят на территории студгородка в районе главного корпуса ИрНИТУ на земельном участке площадью 4,7 га. Проект включает в себя учебно-лабораторный корпус с технопарком, многофункциональный спортивный комплекс и общежития для студентов на 1270 мест. Общая площадь корпусов кампуса составит 50,1 тыс. кв. м.

Экосистема кампуса объединит три вуза региона – ИрНИТУ, ИГУ и БГУ. Проект поддержат несколько коммерческих компаний.