Сайт Инго Банка вошёл в топ-10 по приросту посещаемости

Инго Банк занял 7-е место в рейтинге российских банков по абсолютному приросту посещаемости официальных сайтов по итогам девяти месяцев 2026 года по версии Бробанк.ру. Посещаемость сайта выросла более чем на 65% относительно аналогичного периода 2025 года, а среднемесячное количество визитов увеличилось более чем на 100 тысяч. Банк поднялся сразу на 21 позицию и вошёл в топ-40 наиболее посещаемых банковских сайтов, заняв 40-е место.

Положительная динамика связана с развитием в Инго Банке трёх ключевых продуктовых направлений:

Программа лояльности «Инго Бонус». Развитие программы с возможностью самостоятельного выбора держателями ИнгоКарт категорий повышенного кешбэка за покупки.

Развитие программы с возможностью самостоятельного выбора держателями ИнгоКарт категорий повышенного кешбэка за покупки. Запуск обслуживания клиентов сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). В 2026 году банк представил четыре пакета расчётно-кассового обслуживания для предпринимателей и компаний, включая предложение с бесплатным обслуживанием.

В 2026 году банк представил четыре пакета расчётно-кассового обслуживания для предпринимателей и компаний, включая предложение с бесплатным обслуживанием. Запуск ИнгоКарты UnionPay. Новый карточный продукт со счётом в рублях или юанях, расширяющий возможности расчётов за рубежом.

Развитие продуктовых предложений сопровождалось обновлением информации на официальном сайте и повышением её доступности для клиентов. Согласно исследованию Бробанк.ру, за девять месяцев 2026 года увеличить посещаемость сайтов удалось только 32% кредитных организаций. При этом на 50 банков с наиболее посещаемыми сайтами приходится практически 99% всех визитов на сайты кредитных организаций, вошедших в выборку.

Исследование Бробанк.ру охватывает январь–сентябрь 2026 года. Для оценки посещаемости использовались данные сервисов Similarweb и Metrica. Рейтинг формировался по среднемесячному количеству визитов на официальные сайты банков, а динамика рассчитывалась относительно аналогичного периода предыдущего года.

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