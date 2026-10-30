Карантин по узелковому дерматиту в Иркутской области снят

Губернатор Игорь Кобзев подписал указ об отмене карантина, который вводили для предотвращения распространения и ликвидации очагов заразного узелкового дерматита в части территорий Иркутской области.

Карантин был установлен 3 сентября 2026 года в связи с заболеванием сельскохозяйственных животных в деревнях Коты, Бутырки, Турская, Позднякова, Ширяево, Московщина, Ревякина, селах Хомутово, Оёк Иркутского муниципального округа, а также в деревне Захал Эхирит-Булагатского района.

Людям, чей скот был уничтожен, выплатили компенсации из резервного фонда правительства Иркутской области и из бюджетов муниципалитетов. Общая сумма выплат из резервного фонда правительства Приангарья составила около 76 млн рублей.

Всего за период действия карантина на территории Иркутского муниципального округа и Эхирит-Булагатского района от заразного узелкового дерматита было провакцинировано около 22 тысяч голов крупного рогатого скота.