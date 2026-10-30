Почти 60 гостиниц в Иркутской области ввели цифровое заселение через мессенджер «Макс»

В Иркутской области возможность заселения без паспорта при помощи мессенджера «Макс» ввели в 59 средствах размещения, в том числе в 45 объектах с номерным фондом более 50. Для крупных средств размещения такая возможность стала обязательной с 1 сентября 2026 года, сообщили в региональном правительстве.

«Более трети средств размещений находятся в Байкальской туристской зоне, на которую приходится основной поток гостей в высокий сезон. В Иркутске расположены 19 таких адресов, в Иркутском округе – 10, в Ангарском городском округе – шесть, в Ольхонском и Слюдянском районах – по пять, в Братске – четыре, в Усть-Кутском округе – три, в Саянске и Шелеховском районе – по два, в Усть-Илимске, Тайшете и Усолье-Сибирском – по одному», – пояснили власти

Процедура цифрового заселения занимает несколько минут и не требует бумажных документов. Гость устанавливает мессенджер и авторизуется через «Госуслуги», затем открывает раздел «Цифровой ID», вкладку «Паспорт» и нажимает «Предъявить». Сотрудник стойки сканирует появившийся динамический QR-код служебным приложением «Госкан», а гость подтверждает личность по QR-коду и получает ключ от номера.

Сведения передаются из государственных информационных систем и поступают в систему управления отелем автоматически, без ручного ввода и копирования документов, поэтому исключаются ошибки распознавания рукописных анкет.

Сервис рассчитан и на семейные поездки. Свидетельство о рождении ребенка подгружается в цифровой профиль родителя, и на стойке достаточно открыть вкладку «Семья и дети», выбрать документ ребенка и предъявить QR-код. Это заметно упрощает заезд семьей в высокий сезон, когда на ресепшене скапливаются гости.