Власти рассказали, как проходит отопительный сезон в пострадавшем от аварии Бодайбо

В Бодайбо, который пострадал от серьезной коммунальной аварии минувшей зимой, в этом году отопительный сезон начался вовремя. Подробности рассказали в правительстве Иркутской области.

«Отопительный период в Бодайбо и районе начался в установленный срок. Запланированные мероприятия по устранению последствий чрезвычайной ситуации прошлой зимы проведены, котельные и объекты жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026 – 2027 годов подготовлены», – пояснили власти.

В муниципалитет завезен уголь в объеме, достаточном для теплоснабжения территории до конца января. На сегодня котельные города работают в штатном режиме. Запланирована доставка семи котлов, которые уже закуплены, для резервного использования после запуска ледовых переправ.